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18:58, 25 июля 2026Спорт

Журова заявила о деградации мирового фигурного катания

Журова заявила, что мировое фигурное катание деградирует из-за изменения правил
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила о деградации мирового фигурного катания. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Журова указала, что качество мирового фигурного катания снижается из-за изменения правил и уменьшения сложности элементов. «Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания», — высказалась она.

Ранее Журова объяснила слова тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России. По мнению депутата, он неудачно выразился и имел в виду другое.

11 июля Плющенко заявил о деградации российских спортсменов, выступающих внутри страны. Он упомянул об этом, объясняя переход сына — Александра Плющенко — в сборную Азербайджана.

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