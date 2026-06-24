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Силовые структуры
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10:41, 24 июня 2026Силовые структуры

В России нашли более сотни нелегальных оружейников

В 53 регионах России ФСБ задержала в апреле — мае 128 нелегальных оружейников
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ провела масштабную операцию по пресечению незаконного оборота оружия. Об этом пишет РИА Новости.

В апреле — мае в 53 регионах страны правоохранители задержали 128 нелегальных оружейников и прекратили деятельность 45 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

В результате из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья. Также изъяты 788 гранат, более 111 килограммов взрывчатых веществ и более 189 тысяч патронов различного калибра.

Ранее в Пятигорске ФСБ и Следственный комитет России (СКР) предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов.

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