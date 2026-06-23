ФСБ предотвратила двойной теракт против правоохранительных органов в российском городе

В Пятигорске ФСБ предотвратила двойной теракт против силовиков

В Пятигорске ФСБ и Следственный комитет России (СКР) предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, подрыв планировали осуществить с помощью двух завербованных жительниц России. У одной из них 2006 года рождения в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. После введения повышенных мер безопасности и розыска возможных соучастников, задержали еще одну женщину 1979 года, также имевшей при себе СВУ.

Оба изъятых взрывных устройства своевременно обезвредили. Задержанные дали признательные показания. Женщины не понимали, что их собирались использовать как террористок-смертниц.

Ранее в Хабаровске суд приговорил пенсионерку к 19 годам колонии за подготовку теракта.