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05:53, 15 июня 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка получила срок за подготовку теракта

В Хабаровске суд приговорил пенсионерку к 19 годам колонии за подготовку теракта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорила 60-летнюю местную жительницу к 19 годам колонии общего режима за подготовку теракта. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в мессенджере MAX.

Как установил суд, пенсионерка нашла в городе цели для поджога или взрыва и привлекла к совершению теракта двух знакомых. Помимо этого женщина научилась делать взрывчатку в домашних условиях. Совершить задуманное она не смогла, женщину задержали силовики.

В апреле в Санкт-Петербурге задержали 62-летнюю жительницу за поджог автозаправочной станции (АЗС). Предварительно, женщину подтолкнули к этому мошенники по телефону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

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