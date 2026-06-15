Российская пенсионерка получила срок за подготовку теракта

В Хабаровске суд приговорил пенсионерку к 19 годам колонии за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорила 60-летнюю местную жительницу к 19 годам колонии общего режима за подготовку теракта. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в мессенджере MAX.

Как установил суд, пенсионерка нашла в городе цели для поджога или взрыва и привлекла к совершению теракта двух знакомых. Помимо этого женщина научилась делать взрывчатку в домашних условиях. Совершить задуманное она не смогла, женщину задержали силовики.

В апреле в Санкт-Петербурге задержали 62-летнюю жительницу за поджог автозаправочной станции (АЗС). Предварительно, женщину подтолкнули к этому мошенники по телефону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.