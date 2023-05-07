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15:37, 7 мая 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за сильных пожаров

Губернатор Тюменской области Моор заявил о введении в регионе режима ЧС из-за пожаров

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных лесных пожаров. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, видеообращение к местным жителям он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, на территории региона в последние дни складывается напряженная обстановка в связи с пожарами, ежедневно специалисты фиксируют новые очаги возгораний. «Все это усугубляется очень жаркой, сухой погодой и сильным ветром. Особенно сегодня [фиксируются] шквалистые порывы ветра, которые распространяют огонь на сотни метров», — отметил Моор.

Губернатор региона подчеркнул, что все силы спасателей брошены на борьбу с пожарами. задействован весь личный состав МЧС. Кроме того, над тушением пожаров работают более 1100 человек областной противопожарной службы и сотрудников «Авиалесохраны». Также привлечены дополнительная техника и специалисты из других регионов России.

Ранее сообщалось, что из села Успенка в Тюменской области из-за лесного пожара эвакуировали почти 500 человек, включая 370 детей. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на жилые дома. К тушению пожара привлекли 74 человека и 51 единицу техники.

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Варвара Кошечкина
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