79 человек эвакуировали из российского села из-за лесного пожара

79 человек эвакуировали из села Успенка в Тюменской области из-за лесного пожара

Из села Успенка в Тюменской области эвакуировали 79 человек из-за лесного пожара. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило ГУ МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«В превентивных целях из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек, также из дома престарелых "Милосердие" эвакуировано 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на жилые дома — загорелись 13 строений. К тушению пожара привлекли 74 человека и 51 единицу техники. Позднее на место направили аэромобильную группировку в составе 50 человек и четырех единиц техники.

Ранее на хуторе Ташла в Ставропольском крае произошел мощный пожар с последующим взрывом. Уточняется, что на открытой территории рядом с заводом «Евробетон» загорелись бочки с мазутом.