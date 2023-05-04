Мощный пожар и взрыв на российском хуторе попали на видео

Пожар с последующим взрывом на Ставрополье попал на видео

На хуторе Ташла в Ставропольском крае произошел мощный пожар с последующим взрывом. Произошедшее попало на видео, кадры в четверг, 4 мая, публикует местный Telegram-канал.

На открытой территории рядом с заводом «Евробетон» загорелись бочки с мазутом. Пожару был присвоен второй ранг, сообщили в региональном управлении МЧС России. Огонь охватил около 500 квадратных метров. На запись попал сам момент взрыва, видны клубы густого черного дыма.

В 13:50 по московскому времени пожар был ликвидирован. В тушении задействовали 63 человек и 18 единиц техники. В результате случившегося погибших и пострадавших нет.

Ранее в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. В сети также были опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно объятый пламенем объект и поднимающиеся клубы черного дыма.