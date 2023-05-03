Загоревшийся резервуар с нефтепродуктами в Краснодарском крае попал на видео

Shot показал кадры горящего резервуара с нефтепродуктами в селе Волна Краснодарского края

Загоревшийся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края попал на видео. Кадры показал Telegram-канал Shot.

На кадрах запечатлен объятый пламенем объект и поднимающиеся клубы черного дыма.

Пожар начался в ночь на среду, 3 мая, ему присвоен высший ранг сложности. сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, жертв и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет. На место происшествия стянуты экстренные службы.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.