Загоревшийся резервуар с нефтепродуктами в Краснодарском крае попал на видео
Shot показал кадры горящего резервуара с нефтепродуктами в селе Волна Краснодарского края
Загоревшийся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края попал на видео. Кадры показал Telegram-канал Shot.
На кадрах запечатлен объятый пламенем объект и поднимающиеся клубы черного дыма.
Пожар начался в ночь на среду, 3 мая, ему присвоен высший ранг сложности. сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, жертв и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет. На место происшествия стянуты экстренные службы.
В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.