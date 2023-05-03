Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 3 мая 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

В Амурской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: Paco Freire / Globallookpress.com

В Амурской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона. Об этом сообщили в областном Минлесхозе, передает ТАСС

Режим ЧС в регионе ввели из-за лесных пожаров — возгорания были зафиксированы в шести округах и трех районах. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Орлов.

В Минлесхозе уточнили, что огонь на территории Приамурья начал распространяться из-за пала жителями сухой травы и сильного ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду.

В конце апреля из ряда регионов России поступили сообщения о крупных пожарах. Так, в Свердловской области в поселке Сосьва сгорело более 110 домов, пожары также распространились на другие части региона. Масштабные пожары разгорелись и в Курганской области, где в деревне Логоушка огнем оказались уничтожены около 80 строений, более 30 из которых — жилые.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством ситуацию с лесными пожарами в регионах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Аксенов прокомментировал попытку покушения разведки Украины на руководство Крыма
Стало известно о переброске тысяч солдат ВСУ в Одесскую область
В Петербурге девочка попала в больницу с ожогами из-за жидкости для мытья пола
Стесняющемуся пригласить коллегу на свидание мужчине дали совет
МИД Турции допустил встречу с представителями России, Сирии и Ирана
Удар «Герани» по штабу ВМФ Украины в Одессе попал на видео
Супруга Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака с актером
Врач развеяла миф о необходимости гладить постельное белье после стирки
Глава МВД Турции рассказал о давлении США ради получения личных данных сирийцев
В российском регионе ввели режим ЧС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.