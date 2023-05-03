В российском регионе ввели режим ЧС

В Амурской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

В Амурской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона. Об этом сообщили в областном Минлесхозе, передает ТАСС

Режим ЧС в регионе ввели из-за лесных пожаров — возгорания были зафиксированы в шести округах и трех районах. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Орлов.

В Минлесхозе уточнили, что огонь на территории Приамурья начал распространяться из-за пала жителями сухой травы и сильного ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду.

В конце апреля из ряда регионов России поступили сообщения о крупных пожарах. Так, в Свердловской области в поселке Сосьва сгорело более 110 домов, пожары также распространились на другие части региона. Масштабные пожары разгорелись и в Курганской области, где в деревне Логоушка огнем оказались уничтожены около 80 строений, более 30 из которых — жилые.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством ситуацию с лесными пожарами в регионах.