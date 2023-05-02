В Кремле заявили о планах Путина обсудить лесные пожары с правительством
Песков заявил, что Путин обсудит с правительством ситуацию с лесными пожарами в регионах
Президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством ситуацию с лесными пожарами в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам представителя Кремля, пожары будут обсуждаться в блоке оперативных вопросов на совещании во вторник, 2 мая.
В конце апреля несколько регионов России охватили пожары. 27 апреля глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту о ситуации с возгораниями, из-за которых сгорело около 180 строений.