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14:48, 2 мая 2023Россия

В Кремле заявили о планах Путина обсудить лесные пожары с правительством

Песков заявил, что Путин обсудит с правительством ситуацию с лесными пожарами в регионах

Фото: ГУ МЧС по Ивановской области / РИА Новости

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством ситуацию с лесными пожарами в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, пожары будут обсуждаться в блоке оперативных вопросов на совещании во вторник, 2 мая.

В конце апреля несколько регионов России охватили пожары. 27 апреля глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту о ситуации с возгораниями, из-за которых сгорело около 180 строений.

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Константин Лысяков
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