Путину доложили о ситуации с пожарами в Свердловской области

Песков: Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации с пожарами в Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после общения с пострадавшими от пожаров доложили президенту страны Владимиру Путину о ситуации. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня и Куренков, и Куйвашев были на месте, они общались с людьми, с теми, кто потерял свои дома. И после общения с людьми. И Куренков, и Куйвашев связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем», — сказал представитель Кремля.

Пожары, в результате которых сгорело около 180 строений, охватили российский регион 25 апреля. Больше всего пострадало село Сосьва. На кадрах, опубликованных с места, видно, что дома буквально сгорели дотла.

При пожарах погибла одна женщина, которая жила одна и не смогла самостоятельно выйти на улицу, когда началась эвакуация. Ее тело обнаружили под завалами дома, в котором жила россиянка. Позже в частично уничтоженном пожаром российском поселке нашли тело второй погибшей.

Президент России Владимир Путин 26 апреля провел телефонный разговор с главой Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров.