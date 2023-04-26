Путин дал поручения после пожаров в Свердловской области

Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

О принятых мерах необходимо доложить 2 мая на совещании с членами правительства.

Пожары охватили российский регион 25 апреля. В МЧС сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано шесть крупных пожаров, в результате которых сгорело около 180 строений. В регион прибыла оперативная группа МЧС России во главе с замминистра Ильей Денисовым. К утру 26 апреля в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары были локализованы.

Губернатор Евгений Куйвашев ввел в Свердловской области режим повышенной готовности.