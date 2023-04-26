В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Свердловский губернатор Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано шесть крупных пожаров, в результате которых сгорело около 180 строений. «Удалось отстоять от огня более 1,2 тысячи жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва. При этом в результате пожаров огнем были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома», — сообщили в МЧС.

В регион прибыла оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

Днем 25 апреля огонь охватил поселок Сосьва. Стремительному распространению огня способствовало большое количество сухой травы, сильный ветер и отсутствие поблизости источников воды.

В результате ЧП сгорело более 100 домов, локализовать пожар удалось утром 26 апреля на площади 9 тысяч квадратных метров. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.