Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 26 апреля 2023Россия

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Свердловский губернатор Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров

Кадр: МЧС России / ТАСС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано шесть крупных пожаров, в результате которых сгорело около 180 строений. «Удалось отстоять от огня более 1,2 тысячи жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва. При этом в результате пожаров огнем были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома», — сообщили в МЧС.

В регион прибыла оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

Днем 25 апреля огонь охватил поселок Сосьва. Стремительному распространению огня способствовало большое количество сухой травы, сильный ветер и отсутствие поблизости источников воды.

В результате ЧП сгорело более 100 домов, локализовать пожар удалось утром 26 апреля на площади 9 тысяч квадратных метров. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили пословицей на слова Киева о праве «уничтожить все» в Крыму
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным
Купленные за бесценок вазы с ярмарки оценили в 122 тысячи рублей
Трое полицейских пострадали в ДТП в Подмосковье
Неопознанный квадрокоптер упал на территорию Мосгорсуда
В Госдуме предложили россиянам самим защищать границы
В Госдуме подготовили проект об отсрочке от призыва еще одной категории россиян
В Совфеде допустили размещение ракет за пределами границ России
Врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов
На реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве нашли человеческие останки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.