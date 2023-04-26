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05:18, 26 апреля 2023Россия

Около 100 строений сгорели при пожаре в российском поселке

МЧС РФ: при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области сгорели почти 100 строений

Фото: МЧС России по Свердловской области

Почти 100 строений сгорели в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

В результате произошедшего повреждено 92 строения. Кроме того, при тушении огня и разборе завалов обнаружен один погибший. Отмечается, что быстрому распространению огня поспособствовала сухая растительность и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Для подачи воды к месту тушения пожарные проложили магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 километра.

Информация о возгорании поступила во вторник, 25 апреля, около 15:30 по местному времени. Для недопущения распространения огня на территорию колонии изначально были задействованы от ведомственной пожарной части три единицы техники и 12 человек личного состава, однако затем группировка наращивалась.

Из-за пожара в поселке эвакуировали 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. Пострадавших среди заключенных нет.

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Марина Совина
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