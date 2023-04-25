Более 200 заключенных эвакуировали в Свердловской области из-за пожара

В Свердловской области эвакуировали 240 заключенных из ЛИУ №23 из-за пожара

Из-за пожара в поселке Сосьва в Свердловской области эвакуировали 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ ФСИН в соцсети «ВКонтакте».

«Осужденным выдан сухой паек на ужин», — говорится в сообщении. В ГУ ФСИН уточнили, что пострадавших среди заключенных нет.

Информация о возгорании около ЛИУ №23 поступила во вторник, 25 апреля, около 15:30 по местному времени. Для недопущения распространения огня на территорию колонии изначально были задействованы от ведомственной пожарной части три единицы техники и 12 человек личного состава, однако затем группировка наращивалась.

По данным регионального МЧС, всего огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший.

Ранее на территории ИК-21 в поселке Икса под Архангельском произошел пожар в одноэтажном здании из бруса размером 25 на 10 метров. В результате строение было значительно повреждено огнем. Из барака были эвакуированы десять осужденных. В результате происшествия никто не пострадал.