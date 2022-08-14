В российской колонии загорелся жилой барак

МЧС России: в колонии в поселке Икса под Архангельском произошел пожар, погибших нет

Пожар произошел в жилой зоне колонии в поселке Икса под Архангельском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Возгорание произошло на территории ИК-21 в одноэтажном здании, рубленном из бруса размером 25 на 10 метров. В результате строение было значительно повреждено огнем. Из барака были эвакуированы 10 осужденных.

В результате строение было значительно повреждено огнем. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара и причиненный ущерб.

В декабре 2021 года в колонии №4 в Валдае произошел пожар. Сотрудники колонии эвакуировали 29 заключенных и выдали им самоспасатели. В одной из камер нашли погибшим мужчину 1994 года рождения. Еще четверо осужденных были госпитализированы после пожара. На ликвидацию пожара потребовалось полтора часа.