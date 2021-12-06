Раскрыты подробности пожара с погибшим заключенным в российской колонии

Пожар в исправительной колонии №4 в Новгородской области произошел в помещении для хранения спальных принадлежностей, он ликвидирован. Такие подробности раскрыл Telegram-канал «112».

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. В результате инцидента четыре человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, один заключенный погиб. Всего были эвакуированы 30 человек.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на СК, при пожаре в российской колонии загорелись матрасы.

О пожаре в ИК №4 в Новгородской области сообщалось ранее.

В начале ноября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что общественники проверят около 20 российских колоний и изоляторов на предмет соблюдения прав заключенных. По ее словам, проверка начнется с СИЗО Кирова. Следующими станут изоляторы в Республиках Марий Эл и Мордовия и в Саратове. Меркачева отметила, что в каждом исправительном учреждении правозащитники проверят, в каких условиях живут заключенные, и выслушают их жалобы.