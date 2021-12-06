Заключенный погиб при пожаре в российской колонии

«112»: один заключенный погиб, еще 5 пострадали при пожаре в ИК №4 в Новгородской области

Один заключенный погиб, еще пятеро пострадали в результате пожара в исправительной колонии №4 в Новгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возгорание возникло в камере на первом этаже. Всего из здания российской колонии были эвакуированы 29 человек.

Ранее в Мордовии на территории исправительной колонии № 1 произошел пожар. По данным пресс-службы ФСИН, загорелись отходы производства и кровля здания механического цеха. Площадь пожара составила порядка одну тысячу квадратных метров. Пожар был потушен в 21.33 по московскому времени, погибших и пострадавших нет.

В начале ноября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что общественники проверят около 20 российских колоний и изоляторов на предмет соблюдения прав заключенных. По ее словам, проверка начнется с СИЗО Кирова. Следующими станут изоляторы в Республиках Марий Эл и Мордовия и в Саратове. Меркачева отметила, что в каждом исправительном учреждении правозащитники проверят, в каких условиях живут заключенные, и выслушают их жалобы.

