В российских СИЗО и колониях пройдут масштабные проверки

Общественники проверят около 20 российских колоний и изоляторов на предмет соблюдения прав заключенных. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

По ее словам, проверка начнется с СИЗО Кирова. Следующими станут изоляторы в Республиках Марий Эл и Мордовия и в Саратове. Меркачева отметила, что в каждом исправительном учреждении правозащитники проверят, в каких условиях живут заключенные, и выслушают их жалобы.

«Мы проверим, за что в принципе наказывают осужденных. Нам нужно будет понять все перегибы, где они и в каком масштабе», — пояснила собеседница радиостанции.

Она пояснила, что вместе с Минюстом общественники готовят обновленные правила внутреннего распорядка, которые позволят усовершенствовать пенитенциарную систему.