Розыск разоблачителя пыток в российской колонии назвали предупреждением обществу

Правоохранительные органы занялись розыском разоблачителя пыток в саратовской колонии Сергея Савельева вместо того, чтобы расследовать страшные преступления, вскрытые им. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее мнению, силовики могли по формальным причинам придраться к человеку, освободившемуся условно-досрочно, чтобы отменить УДО и отправить его обратно в колонию досиживать срок. Они предпочли заняться второстепенными вопросами и подошли формально к ЧП, а Савельев раскрыл страшные преступления. Правоохранительные органы должны заняться прежде всего их расследованием.

Но возможно преследование Савельева является сигналом обществу, предупреждением, чтобы никто не стремился к справедливости, иначе сам же и пострадаешь, считает Меркачева.

23 октября стали известны причины объявления Савельева в розыск. Передача видео не является шпионажем или госизменой, однако файлы относились к сведениям для служебного пользования и носили гриф секретности. Он продал видео правозащитникам за две тысячи долларов. Также Савельев нарушил правила УДО. Дело в отношении него возбудили еще в начале октября.

Он отбывал срок за продажу наркотиков, а в 2017 году лежал в туберкулезной больнице №1 саратовского управления ФСИН, где происходили пытки.

МВД объявило Савельева в федеральный розыск в связи с возбужденным против него уголовным делом.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы.