Передавший правозащитникам архив с пытками заключенных объявлен в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск россиянина, передавшего правозащитникам видео с пытками заключенных в туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, уроженец Белоруссии Сергей Савельев разыскивается в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. Работавший программистом бывший заключенный передал видеоархив проекту gulagu.net (является иностранным агентом), после чего покинул Россию.

16 октября сообщалось, что программист прибыл в Париж, чтобы попросить там политического убежища. Во Францию он вылетел из одной из стран Африки. Ему пришлось переезжать на протяжении нескольких недель. Авторы проекта подчеркнули, что правозащитники, эксперты, координаторы и адвокаты помогали и будут помогать Сергею получить политическое убежище и международную защиту.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.