Бывший осужденный рассказал о пытках под музыку в саратовской тюремной больнице

Бывший осужденный Алексей Макаров, ставший жертвой издевательств в Областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, рассказал о пытках под музыку в лечебном учреждении. Об этом сам Макаров в среду, 13 октября, сообщил «Ленте.ру».

По словам Макарова, он находился в туберкулезно-легочном отделении ОТБ-1 на протяжении двух с половиной месяцев. «Как минимум трижды в неделю там включалась оглушительно громкая музыка. Те, кто прошли через пытки, знали: если заиграла музыка — значит, кого-то пытают. Я сам прошел через пытки дважды в 2020 году: в феврале и апреле», — рассказал бывший заключенный.

В первый раз у Макарова требовали 50 тысяч рублей: знакомые осужденного перевели эти деньги вымогателям, но его все равно избили и надругались над ним.

«Второй случай был «прощальным»: подгадали момент, избили меня, изнасиловали и забрали все деньги. Отпустили только тогда, когда поняли, что я для них уже бесполезен. На следующий день я покинул ОТБ-1», — сказал Макаров.

11 октября полковник ФСИН России в отставке Василий Макиенко рассказал, что причиной издевательств в колониях является то, что на руководящие посты в уголовно-исполнительной системе из-за острого кадрового дефицита попадают неопытные люди, которые считают, что пытки — единственный метод воспитания заключенных.

В начале октября в сети стали появляться записи из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.