Названы три цели изнасилований на камеру в российских тюрьмах

Чаще всего изнасилования на камеру в российских колониях происходят по трем причинам — чтобы «перевоспитать» заключенного, живущего по понятиям воровского мира и заставить его сотрудничать с администрацией тюрьмы, а также для вымогательства и для того, чтобы подвергнувшийся насилию заключенный дал показания для фабрикации дела на другого человека. Такие цели в интервью «Ленте.ру» назвала правозащитница Марина Литвинович.

«С помощью сексуальных истязаний пытаются добиться "исправления", вернуть человека с преступного пути на "истинный". И "исправление" тут достигается не только с помощью насилия, но и дальнейшего шантажа и манипуляций, — сказала она. — У человека после сексуального насилия два пути. Или он становится "опущенным", или начинает сотрудничать с администрацией. Это первая причина использования пыток».

Вымогательством чаще занимаются другие заключенные, угрожая сокамерникам сексуальным насилием. «Но, понятно, при молчаливом согласии или попустительстве администрации», — отметила Литвинович.

Наконец, третий вариант она считает самым чудовищным из всех.

«Начинается все с того, что следователь, — то есть человек, относящийся к другому ведомству, к Следственному комитету, — должен получить показания на какого-то человека, любого. На вас, на меня, на кого угодно. На какого-нибудь политика, правозащитника, бизнесмена, бандита. Не важно, — рассуждает Литвинович. — Тогда следователь обращается к оперативникам, работающим во ФСИН. Те в свою очередь берут зэка, пытают, и после пыток он соглашается подписать показания о том, что вы когда-то кого-то убили, а он был свидетелем. Или вы что-то украли. Под пытками, в том числе сексуальными, человек готов подписать показания на кого угодно».

Она отметила, что при таком варианте имеет место спайка ряда силовых структур — следователей, оперативников ФСИН и надзирающих за процессом прокуроров, которые тоже понимают, как получены показания от заключенного.

«Поэтому, конечно, в случае с любым уголовным делом, в котором показания получены от заключенного или бывшего заключенного, у нас должен сразу звенеть «звоночек» и мы должны понимать, что они с большой вероятностью получены под пытками», — резюмировала она.

Ранее правозащитники проекта «Гулагу.нет» сообщили о том, что в их распоряжении оказался крупнейший архив видеозаписей тюремных пыток. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.