Участников пыток заключенных в российских колониях сравнили с маньяками

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин, ранее обнародовавший данные из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток, снятого в России, сравнил с маньяками тех, кто подвергает насилию осужденных в местах лишения свободы. Об этом сам Осечкин в пятницу, 8 октября, рассказал «Ленте.ру».

По словам Осечкина, из всех участников пыток заключенных только 15-20 процентов, «как машины», пытают по команде сверху. Остальные 80 процентов — это люди, имеющие психические проблемы и крайне опасные для общества.

«Извините, но человека, который изнасиловал 20 жертв, — его же признают маньяком, верно? А эти насиловали по 200 человек. И что, они не маньяки? А самое страшное, что маньяков из них сделало государство. Но судить их нужно в строгом соответствии с законом», — заявил Осечкин.

По мнению правозащитника, участникам пыток нужно добавлять срок и сажать их к остальным заключенным. «Никаких безопасных мест, никакой изоляции. Их нужно сажать ко всем. А пока для "разработчиков" на зонах будут безопасные места, этот проклятый круг будет продолжаться. Они будут сидеть в своих убежищах и там по команде оперативников насиловать новых жертв», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Осечкин назвал тюремные понятия оружием спецслужб. 5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о проверке информации о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которая была опубликована проектом «Гулагу.нет». Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках. Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке.