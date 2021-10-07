Еще 14 заключенных сообщили о пытках в саратовской колонии

Адвокат Мунтян о пытках в больнице УФСИН Саратовской области: у меня заявления 14 человек

Адвокат заключенных, пострадавших от издевательств в больнице УФСИН Саратовской области ОТБ-1, Снежана Мунтян готовит новые материалы для еще 14 обращений в Следственный комитет относительно пыток. Она рассказала «Известиям», что потерпевшие боятся говорить правду.

По ее словам, большинство из тех, кто заявил об издевательствах, уже освободились из-под стражи.

«Сейчас у меня в производстве заявления 14 человек — я жду подходящего момента, чтобы подать заявления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них. Большинство этих людей уже освободились из-под стражи, поэтому они понимают, что система им больше не угрожает. Представьте себе, сколько еще таких потерпевших пока молчат, потому что они отбывают свои сроки и боятся говорить правду», — сказала Снежана Мунтян.

Адвокат добавила, что видеоархив был предоставлен автору публикации одним из бывших заключенных, который работал в учреждении.

Ранее сообщалось о преступлениях в отношении четырех заключенных. Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре новых уголовных дела после информации о пытках заключенных в Саратовской области. Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН были уволены.

6 октября сообщалось о появлении новых видео с пытками заключенных в российских колониях, среди них белгородская ИК, где отбывает срок актер Михаил Ефремов. На опубликованной записи связанный обнаженный человек лежит на полу, несколько человек держат его и спрашивают про статью и срок, затем на него мочатся.