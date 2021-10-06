Четырех сотрудников УФСИН уволили после пыток в саратовской колонии

Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН уволены после публикаций с пытками и издевательствами над заключенными в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Директором ФСИН России Александром Калашниковым принято решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева», — говорится в сообщении.

ФСИН также направила документы на увольнение начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова.

О пытках в колонии впервые сообщили правозащитники. Во вторник, 5 октября, они опубликовали видео, на котором люди в форменной одежде в больничной палате совершают насильственные действия сексуального характера в отношении мужчины. Отмечалось, что видео снято в в Областной туберкулезной больнице №1 саратовского управления ФСИН.

Сразу после публикаций директор ФСИН России Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата в Саратовскую область. Туда же отправились сотрудники Генпрокуратуры, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Позже начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке. На данный момент он находится в отпуске с последующим увольнением.