Следователи заинтересовались видео с пытками в саратовской колонии

СКР начал проверку после видео с пытками заключенных в саратовской колонии

Следственный комитет России проверит сообщения о пытках заключенных в саратовской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Организована доследственная проверка по информации в СМИ о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении осужденных. Проводится комплекс следственный действий по установлению обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников исправительного учреждения.

Также продолжается расследование других уголовных дел, возбужденных по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), жертвами которых стали осужденные колонии во время их пребывания в туберкулезной больнице.

Проверки проводят Генпрокуратура и ФСИН. На кадрах, попавших в сеть, в отношении мужчины совершались противоправные действия. Автор публикации утверждал, что пострадавший — заключенный, а место действий — Областная туберкулезная больница №1 управления ФСИН России по Саратовской области.