В Кремле прокомментировали видео с изнасилованием заключенного в Саратове

Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео из Саратова, на котором якобы насилуют заключенного. Об этом во вторник, 5 октября, пишет «Интерфакс».

По словам Пескова, сейчас Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разбирается в случившемся. Если подтвердится, что это правда, будет повод для серьезного разбирательства. Он также отметил, что «сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов».

Ранее стало известно, что в сети опубликовали ролик «с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины». Автор публикации заявил, что запись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проведения проверки на место была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

В августе сообщалось, что в Саратове задержали лейтенанта по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки в отделе полиции. Свою вину он отрицал.

