Полицейские отбили у насильника пожилую россиянку

В Москве полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 62-летней женщины. Об этом в среду, 21 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 20 июля патрулировавшие территорию парка Кузьминки полицейские услышали крики о помощи. В лесополосе они увидели мужчину, который пытался изнасиловать пожилую россиянку. Они отбили женщину и задержали подозреваемого. Им оказался бездомный уроженец Киргизии.

Женщина рассказала, что насильник напал на нее и затащил в кусты, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

21 июня сообщалось, что полицейские задержали 29-летнего уроженца Чувашии, который пытался изнасиловать россиянку на севере Москвы.