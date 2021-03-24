Россиянка с сыном выпрыгнула из окна и спаслась от агрессивного мужа

Россиянка с 14-летним сыном выпрыгнула из окна на востоке Москвы, спасаясь от вооруженного ножом мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, мужчина был нетрезв и ближе к утру взял в руки нож. Матери и сыну пришлось прыгать в окно. Семья жила на втором этаже, поэтому травмы оказались минимальными — женщина сломала пятку, а у ее сына ушибы.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердил информацию о конфликте на бытовой почве. Сейчас участковый проводит проверку по данному факту.

Ранее в городе Новочебоксарск в Чувашии ребенок выпал с 23-го этажа, упал на автомобиль и выжил. Одиннадцатилетний мальчик перед происшествием сбежал с уроков.