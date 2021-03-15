Московская школьница выпрыгнула из окна ради спасения от бойцовых собак

В Москве на улице Барклая (Западный административный округ) 14-летняя школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от двух стаффордширских терьеров — представителей одной из самых известных бойцовских пород собак. Об этом в понедельник, 15 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По информации издания, потерпевшая пришла на вечеринку к своему знакомому в тот момент, когда родители молодого человека были на дежурстве. При этом в квартире находились два стаффордширских терьера. Ночью хозяин собак решил выйти на улицу вместе с гостями, а потерпевшая осталась дома и в какой-то момент выпала из окна.

Девушка упала на козырек дома и разбилась. Позже на ее теле обнаружили как минимум пять укусов: предположительно, на нее напали стаффордширские терьеры и потерпевшей ничего не оставалось, как выпрыгнуть из окна шестого этажа. Соседи подтвердили, что слышали звуки борьбы в квартире владельца собак, а затем увидели тело школьницы на козырьке.

В Следственном комитете России (СКР) уже возбудили уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Пока его фигурантами являются неустановленные лица, которые оставили девушку наедине с двумя стаффордширскими терьерами.