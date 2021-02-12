В России впервые будут судить чиновника по делу о смерти из-за бродячих собак

В России впервые будут судить чиновника по возбужденному против него уголовному делу после нападения и причинения смерти бродячими собаками. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» в отношении бывшего главы управления дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска Евгения Петрюка.

По версии следствия, недобросовестное и небрежное отношение 42-летнего чиновника к службе с октября 2019 года по февраль 2020 года привело к бесконтрольному росту численности бродячих собак на территории Красноярска и их нападений на горожан. Преступная халатность привела к смерти четырех человек и причинению вреда здоровью средней степени тяжести двум местным жителям, в том числе малолетнему мальчику, а также введению режима ЧС в городе.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2020 года в Улан-Удэ свора собак набросилась на 20-летнюю девушку, девятилетнего ребенка и полицейского. При этом бродячие собаки загрызли одно из животных своей стаи. По данному факту СК начал проверку. Ведомство в том числе изучит данные об исполнении муниципальных контрактов в сфере контроля за бродячими собаками в микрорайоне, где они напали на людей.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил наказывать местные власти за нападения бродячих животных на граждан. По его мнению, нести ответственность за нападение бездомных собак должны главы муниципалитетов. Часть вины он возложил и на ветеринаров, которые после стерилизации и вакцинации не наблюдали за животными, а отпускали их.