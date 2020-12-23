Свора собак набросилась на девушку, ребенка и полицейского в российском городе

В Улан-Удэ свора собак набросилась на 20-летнюю девушку, девятилетнего ребенка и полицейского. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Бурятия.

По данным ведомства, первой от нападения собак пострадала девушка. Утром 23 декабря россиянка вышла из дома, в микрорайоне Забайкальский на нее напали животные, повалили на землю и начали кусать и рвать зубами одежду. Крики пострадавшей привлекли местных жителей — они отогнали собак и вызывали скорую помощь. Девушку доставили в Республиканскую клиническую больницу с укусами на голове, туловище и конечностях.

Спасшая девушку местная жительница по имени Александра рассказала изданию Infopol, что в какой-то момент та перестала кричать, предположительно, от боли, и просто лежала, оставаясь в сознании. Александра добавила, что с помощью соседа затащила россиянку к себе домой. По ее словам, у пострадавшей покусано все тело до сухожилий и костей, а лицо все в крови.

Александра отметила, что бродячие собаки загрызли одно из животных своей стаи.

Через некоторое время возле места нападения на девушку проходил девятилетний школьник, собаки набросились и на него. Животных отпугнули находившиеся рядом взрослые, мальчик смог сбежать. В Минздраве республики сообщили изданию «Байкал Daily», что ребенка отпустили после осмотра врачей, ему не потребовалась госпитализация.

Затем на место нападения прибыл участковый. Во время осмотра улиц он заметил окровавленную собаку, которая кинулась на него. Полицейский выстрелил в нее из табельного оружия и ранил. Животное увезли ветеринары, они проведут необходимые обследования.

СК начал проверку. Ведомство в том числе изучит данные об исполнении муниципальных контрактов в сфере контроля за бродячими собаками в микрорайоне, где они напали на людей.