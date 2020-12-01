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Восьмилетняя российская девочка проигнорировала укус собаки и умерла

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Фото: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters

Восьмилетняя российская девочка проигнорировала укус собаки и умерла от бешенства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

Школьница была доставлена в реанимацию волгоградской больницы, однако вскоре скончалась. Больная собака укусила девочку еще в августе «в домашних условиях», однако родители не придали данному факту значения. Только в ноябре ребенок пожаловался на боль в ноге, и начали проявляться первые симптомы заболевания. Отмечается, что, если бы девочка поучила необходимое лечение до их появления, то летального исхода можно было бы избежать.

Ранее сообщалось, что в Челябинске пятилетняя девочка съела суши и умерла. По данным портала «Челябинск сегодня», молодая семья с двумя детьми заказала доставку набора суши. Еду они дали попробовать и детям. Однако девочка, съев свою порцию, почувствовала себя плохо. Врачам спасти малышку не удалось.

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