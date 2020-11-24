Пятилетняя российская девочка поела суши и умерла

В Челябинске пятилетняя девочка съела суши и умерла. Сейчас следователи проверяют обстоятельства ее гибели, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

В ведомстве отметили, что о причине смерти, в частности, об отравлении ребенка, говорить пока рано.

По данным портала «Челябинск сегодня», молодая семья с двумя детьми заказала доставку набора суши. Еду они дали попробовать и детям. Однако девочка, съев свою порцию, почувствовала себя плохо. Врачам спасти малышку не удалось.

«Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Пока какой-то диагноз ставить рано», — прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СК региона Владимир Шишков.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда умерла, съев пролежавшие три дня в холодильнике спринг-роллы. После ужина она пожаловалась на боль в животе и отправилась в ванную. Спустя час муж обнаружил ее без сознания. Медики не смогли спасти пострадавшую. Причиной смерти оказалось отравление и обезвоживание.