Девять членов семьи съели лапшу быстрого приготовления и умерли

В Китае сразу девять членов семьи отравились лапшой быстрого приготовления, которую хранили в холодильнике, и умерли. Об этом пишет Daily Star.

Трагедия произошла в городе Цзиси на северо-востоке страны. Семья употребила в пищу местный деликатес под названием Суантанцзи. Сначала плохо стало семерым членам семейства, позже — еще двоим. Врачи боролись за их жизни несколько дней. У пациентов было диагностировано отравление, в их организме был выявлен сильный токсин — кислота Бонгкрек. Несмотря на все усилия, медикам никого не удалось спасти.

В семье осталось трое детей. Их спасло то, что они отказались есть с остальными лапшу, поскольку им не понравился ее вкус.

Ранее сообщалось, что житель Москвы насмерть отравился дихлофосом во время травли тараканов в своей квартире на северо-востоке города. Мужчина сам вызвал скорую и был госпитализирован, а чуть позже умер. По данному факту полиция проводит проверку.