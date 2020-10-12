В российском городе из-за массового отравления временно закрыли все детсады

Все детские сады Махачкалы временно закрыли из-за массового отравления детей. На данный момент известно о 54 пострадавших, сообщает в своем Instagram начальник управления образования города Вадим Дибияев.

Он отметил, что работы учебных заведений приостановлена на три дня до выяснения причин случившегося. Кроме того, в классах начальной школы на тот же срок приостановили организацию питания.

«Прошу родителей наших воспитанников и учащихся набраться терпения и отнестись к этому с пониманием. Данные меры проводятся исключительно в целях безопасности наших детей», — подытожил Дибияев.

9 октября сообщалось, что в больницы города с признаками острой кишечной инфекции поступило 42 ребенка. Большинство из них — 36 человек — поступили из дошкольных учреждений, еще четверо — из школ. Двое из госпитализированных детей не посещают детский сад.