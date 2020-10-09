Десятки российских детей госпитализировали с отравлением

В Дагестане 42 ребенка из детских садов и школ госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщили в республиканском Минздраве, передает ТАСС в пятницу, 9 октября.

По словам собеседника агентства, детей привезли в инфекционный стационар с симптомами острой кишечной инфекции. Большинство из них — 36 человек — поступили из дошкольных учреждений, еще четверо — из школ. Двое из госпитализированных детей не посещают детский сад.

«Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме», — подчеркнули в дагестанском Минздраве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Ранее 13 учеников школы в Великих Луках Псковской области потеряли сознание во время торжественной линейки. По словам одной из учениц, пострадавшие ученики чувствовали себя очень плохо, их тошнило. Однако по словам директора школы, дети не падали в обморок, а просто побледнели и до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно.