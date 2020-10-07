Названа новая версия обморока 13 детей в российской школе

Обморок 13 детей в российской школе мог быть вызван волнением от патриотических речей и стечением других обстоятельств, считает начальник Управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая. Ее слова приводит пресс-служба администрации города на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«Звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно», — заявила Лозницкая.

Чиновница добавила, что у всех детей есть особенности: «возрастные, физиологические, у некоторых — сопутствующие заболевания».

После инцидента власти Великих Лук будут внимательнее подходить к организации торжественных линеек, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, отметила она. Управление образования рассмотрит другие форматы для подобных мероприятий.

В минувший понедельник, 5 октября, 13 учеников школы в Великих Луках потеряли сознание во время торжественной линейки. По словам одной из учениц, пострадавшие ученики чувствовали себя очень плохо, их тошнило. Однако по словам директора школы, дети не падали в обморок, а просто побледнели и до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно.

В моче и крови детей на первом этапе исследований не выявили наличие посторонних веществ.