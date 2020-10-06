Объявлены первые результаты анализов потерявших сознание российских школьников

В моче и крови псковских школьников, которые потеряли сознание во время линейки, не выявили наличие посторонних веществ. Об этом объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

По его словам, это только первый этап исследований, окончательные результаты будут известны в ближайшую пятницу.

Губернатор добавил, что школу параллельно проверяет Роспотребнадзор, который пока не выявил отклонений ни в воздухе, ни в воде. «Тем не менее, проверяем все версии, даже самые маловероятные», — заметил Ведерников.

5 октября 13 учеников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в городе Великие Луки Псковской области. По словам одной из учениц, пострадавшие ученики чувствовали себя очень плохо, их тошнило. Школьников доставили в больницу. Состояние троих оценивали как тяжелое, остальных — среднее.

Прокуратура области объявила о начале проверки по данному факту.