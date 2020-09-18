Российские дети отравились хлором в бассейне

В Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию медицинской помощи в пятницу, 18 сентября.

По словам собеседника агентства, пятерых детей направляют в больницу, у двоих из них — ингаляционное отравление средней степени тяжести. У остальных — легкая степень. Трем детям оказали медицинскую помощь на месте и не стали госпитализировать.

В феврале аналогичный случай произошел в Татарстане — там посетители частного бассейна также получили отравление парами хлора. Шесть детей и один взрослый были госпитализированы, девять взрослых и трое детей получили амбулаторное лечение.