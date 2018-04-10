Дети отравились хлором в бассейне под Кемерово

В городе Мыски Кемеровской области 12 детей отравились, надышавшись парами хлора в бассейне «Олимпиец». Четверо из них находятся в реанимации, по мнению медиков, их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Работа бассейна приостановлена на три дня. Специалисты Роспотребнадзора возьмут повторные пробы воды и воздуха и решат, будет ли он работать в дальнейшем.

Инцидент произошел 9 апреля. В помещении находились 25 детей, тренер и медработник. Они почувствовали едкий раздражающий запах, после чего взрослые вывели ребят из бассейна в теплое помещение и вызвали скорую. У пострадавших были диагностированы раздражение слизистых, тошнота и кашель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). По предварительным данным, концентрация хлора в воздухе бассейна сильно превысила норму и стала токсичной потому, что в бак для обеззараживания воды по ошибке добавили средство для понижения кислотности, что вызвало химическую реакцию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!