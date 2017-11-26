Дети попали в больницу после отдыха в сауне под Ульяновском

Двое детей попали в больницу с отравлением после посещения сауны под Ульяновском. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в городе Сенгилей. Дети, одному из которых девять, другому 12 лет, вместе с родителями отдыхали в частной сауне и плавали в бассейне. Ночью оба почувствовали недомогание. Предварительный диагноз — отравление хлором.

После оказания медицинской помощи детей отправили домой, следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Пробы воды из бассейна отправили на экспертизу.

В октябре на Ставрополье трое детей умерли от отравления крысиным ядом. В причастности к произошедшему заподозрили 78-летнюю прабабушку, которая разложила отраву у себя дома чтобы избавиться от грызунов. Пришедшие в гости правнуки надышались выделяемыми парами.