Маленькая девочка залезла в стиральную машину и задохнулась

Магаданские следователи проверяют обстоятельства смерти пятилетней девочки, которую нашли мертвой в стиральной машине, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета во вторник, 21 ноября.

В понедельник, 20 ноября, ребенка на несколько часов оставили одного в квартире. Когда вечером взрослые вернулись домой, они обнаружили безжизненное тело девочки в барабане стиральной машине. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в замкнутом пространстве. Для подтверждения этой версии назначена судебная медицинская экспертиза.

По факту гибели проводится доследственная проверка по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Также ведомству предстоит дать оценку работе органов опеки и попечительства.

«Следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей», — добавили в пресс-службе СК.

В конце сентября ставропольскую пенсионерку заподозрили в гибели правнучки. Женщина разложила по дому крысиный яд, пришедшие к ней в гости дети отравились токсичными испарениями. Двухлетняя девочка погибла на месте, еще четверо правнуков были госпитализированы.