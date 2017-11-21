Россия
 
Последние новости
В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии объяснили дном
В МГУ заинтересовались возбуждением
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
В Китае родился пятиногий бык
Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве  

Маленькая девочка залезла в стиральную машину и задохнулась

Перейти в «Мою Ленту»

Магаданские следователи проверяют обстоятельства смерти пятилетней девочки, которую нашли мертвой в стиральной машине, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета во вторник, 21 ноября.

В понедельник, 20 ноября, ребенка на несколько часов оставили одного в квартире. Когда вечером взрослые вернулись домой, они обнаружили безжизненное тело девочки в барабане стиральной машине. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в замкнутом пространстве. Для подтверждения этой версии назначена судебная медицинская экспертиза.

По факту гибели проводится доследственная проверка по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Также ведомству предстоит дать оценку работе органов опеки и попечительства.

«Следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей», — добавили в пресс-службе СК.

В конце сентября ставропольскую пенсионерку заподозрили в гибели правнучки. Женщина разложила по дому крысиный яд, пришедшие к ней в гости дети отравились токсичными испарениями. Двухлетняя девочка погибла на месте, еще четверо правнуков были госпитализированы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Школьница в Калуге умерла после баловства с газовым баллончиком
Восьмилетняя девочка погибла после падения со статуи в Воронеже
Мальчик провалился под землю и погиб в Тюменской области
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня

«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»

Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
17:5720 ноября

В Сургуте дважды пойманный пьяным за рулем священник стал уголовником

08:31Сегодня

Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском

09:01Сегодня

Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
05:39Сегодня

Генпрокуратура проверит учителей рассказавшего о немецких солдатах школьника

11:4416 ноября

Дочь спрятала в квартире труп матери и полтора года получала за нее пенсию

07:18Сегодня

В Приморье посетители зоопарка напали на животных

Россия00:0023 октября

«Девушек меняют часто — клиентов у них много»

Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
20:2620 ноября

Мертвец за рулем насмерть сбил россиянку

03:5616 ноября

Москвича зарубили подаренным ему мечом

00:33Сегодня

Выигравшую полмиллиарда рублей пенсионерку начали осаждать вымогатели

Россия
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском
Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
Генпрокуратура проверит учителей рассказавшего о немецких солдатах школьника
В Приморье посетители зоопарка напали на животных
Все материалы
Мир
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Чарльз МэнсонКонец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны
Объявлен полный разгром ИГ
В Индии обрушился горящий завод с рабочими внутри
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал
Все материалы
Бывший СССР
«Их было пятеро, я не могла с ними справиться»
Грузины силой увозили девушек в горы и женились на них
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Турки под Одессой сожгли человека во славу Сатаны
Порошенко рассказал о блуждании украинцев по закоулкам «русского мира»
Задержанный в Минске украинский журналист сознался в шпионаже
Таджиков обяжут слушать книги Рахмона
Россиянин захватил заложников в белорусском банке
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Доходы россиян резко сократились
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
В Москве открылась международная выставка «Мебель-2017»
«Калашников» поплывет за зерном
Российские земледельцы пожаловались на слишком хороший урожай
Российскую экономику назвали бесперспективной
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Лже-чекисты похитили 10 миллионов рублей в Петербурге
Таджикистан выдал примкнувшего к ИГ бывшего офицера Минобороны России
Полковник Захарченко рассказал о скитаниях по чужим углам
Прокурор подтвердил отъезд из России матери и сестры полковника Захарченко
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале
Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео
Раскрыт способ остановить старение мозга
Раскрыты планы США втянуть СССР в войну
Все материалы
Спорт
Алексей Швед (слева)Россия без Шведа
Почему лучшему баскетболисту страны не дают сыграть за сборную
Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой
Украинский футболист отказался верить в поездку сборной на ЧМ в Россию
Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
В США за 15 секунд снесли 70-тысячный стадион
Все материалы
Культура
Голливудский синдром
Кого из актрис изнасиловали и сделали звездами: игра «Ленты.ру»
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
«Будешь моей женой, или я оторву тебе голову»
Сюжеты скандинавских сказок в одной фразе
Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»
Натали Портман назвала себя жертвой регулярных домогательств
Николай Караченцов начал лечиться от рака
Определена самая высокооплачиваемая певица в мире
Все материалы
Интернет и СМИ
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
В сеть утекли пикантные снимки Рианны
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Девушка крикнула поразительно похоже на Гомера Симпсона и рассмешила соцсети
Бравшего интервью у Путина и Обамы журналиста обвинили в домогательствах
Бузовой позволили устроить бабий бунт на Первом
Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
Чехи займутся производством электромобилей
Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму
Арабский мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч долларов
Полный календарь заключили в платиновый корпус
Бурятская мода снова фраппировала общественность
Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты
Все материалы
Путешествия
Сдохнуть можно
Когда ночь в отеле рискует закончиться смертью
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Голая модель сходила в магазин в нарисованной одежде
В Китае родился пятиногий бык
Девушка шесть лет ждала ответ на брошенное в море письмо симпатичным парням
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Все материалы
Самые большие шины в мире
Огромные покрышки, которые подойдут даже машине Годзиллы
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
Lincoln освежил внешность кроссоверу MKC
Полностью раскрыт интерьер самого быстрого автомобиля в мире
Начата сборка предсерийных автомобилей проекта «Кортежа»
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы