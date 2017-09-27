Восьмилетняя девочка погибла после падения со статуи в Воронеже

Восьмилетняя школьница погибла в селе Краснолипье (Репьевский район Воронежской области), сорвавшись со статуи, установленной в центре расположенного на территории школы фонтана. Об этом в среду, 27 сентября, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

После занятий девочка залезла на скульптуру и начала ее раскачивать. В какой-то момент она сорвалась и упала, ударившись головой о бетонный пол декоративного бассейна, в котором на тот момент не было воды. От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В феврале сообщалось о смерти 14-летней школьницы из Красноярского края, ударившейся во время катания на горке. Сообщалось, что девочка получила травму в середине декабря. После этого она стала жаловаться на боль в области тазобедренного сустава, однако в больницу она обратилась только в феврале, когда недомогание усилилось. Ее осмотрела врач-хирург и назначила лечение, а 13 февраля пострадавшая скончалась.