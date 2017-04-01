В Омске девятилетняя девочка впала в кому после укола лидокаина

В Омске девятилетняя девочка с почечной недостаточностью впала в кому после того, как ей был сделан укол лидокаина, данный инцидент проверяют местные следователи. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Проверка была начата после появившихся в местных СМИ публикаций о том, что 30 марта проходившая лечение в отделении нефрологии детской городской клинической больнице № 3 школьница впала в кому. «По предварительным данным, врач поставил ребенку укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции, в результате чего у девочки началась сильная аллергическая реакция», — объяснили в управлении.

Перед следователям стоит задача установить обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить адекватность лечения и дать правовую оценку действиям медиков.

31 октября 2016 года в Курске десятилетняя девочка умерла после укола антибиотика, сделанного бабушкой. Ребенок подхватил простудное заболевание, родители не обратились в больницу, а начали самостоятельное лечение. После внутримышечной инъекции школьнице стало плохо, через несколько минут она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал анафилактический шок.