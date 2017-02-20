В Махачкале стая собак насмерть загрызла 9-летнюю девочку

В Дагестане бродячие собаки насмерть загрызли девятилетнюю школьницу. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Имеется информация, что на улице Петра I города Махачкалы бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку и загрызли», — уточнил источник. Школьницу обнаружили ее родители на обочине дороги. «Вызвали скорую, но от полученных ранений девочка скончалась», — добавил он.

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5 февраля в деревне Пальмино Тоборинского района Свердловской области обнаружено тело семилетней девочки. По предварительным данным, ребенка загрызли собаки. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), хозяева животных задержаны.

3 февраля в Хабаровском крае пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. По предварительным данным, во время игры пес вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.