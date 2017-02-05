На Урале обнаружено тело ребенка со следами собачьих укусов

В Свердловской области обнаружено тело семилетней девочки. По предварительным данным, ребенка загрызли собаки. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Труп был найден в районе деревни Пальмино. В сообщении отмечается, что на теле были раны, характерные для укусов животных, и следы когтей (предположительно, собачьих). Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить сроки и точные причины смерти ребенка и выяснить другие важные обстоятельства. Полиция и сотрудники СКР выясняют, кто из местных жителей мог стать очевидцем случившегося.
3 февраля в Хабаровском крае пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. По предварительным данным, во время игры пес вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.