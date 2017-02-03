В Хабаровском крае девочка погибла после укуса собаки

В Хабаровском крае пятилетняя девочка погибла после укуса собаки. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Животное напало на девочку в селе Красносельское, куда она приехала вместе с родителями погостить к бабушке и дедушке. Собака, принадлежащая пожилой паре, укусила девочку, когда та играла с ней во дворе. У ребенка была повреждена сонная артерия, и девочка скончалась по дороге в больницу. Позже на теле также были обнаружены следы от укусов на руке и ноге.

Отмечается, что девочка часто гостила у бабушки и дедушки и постоянно играла с собакой, однако до этого случая животное на ребенка не нападало.

Сотрудники СК начали проверку по факту произошедшего. Собака умерщвлена.

2 февраля в Москве собаки загрызли вдову советского диктора и киноактера Кирилла Ваца. Как сообщает kp.ru, животные напали на 80-летнюю Валерию Вац у здания Министерства спорта. Прилегающую территорию охраняли четыре кавказские овчарки, передает Вести.Ru.

По данным следствия, сотрудник ЧОП не убедился в отсутствии посторонних на территории и выпустил собак. Он задержан, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.