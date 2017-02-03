В Москве после гибели покусанной собаками пенсионерки задержали сотрудника ЧОП

В связи с гибелью покусанной собаками пожилой женщины в Москве полиция задержала сотрудника частного охранного предприятия, выпустившего собак. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Интерфаксу» рассказала представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

«В соответствии со статьей 91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОП, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера», — сообщила она.

Иванова добавила, что сейчас задержанного допрашивают следователи.

2 февраля на территории госучреждения, расположенного на улице Казакова в центре столицы, было найдено тело 80-летней женщины. При осмотре на нем обнаружили рваные раны, характерные для укусов собак. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В СКР сообщили, что организация находилась под охраной частного предприятия, сотрудники которого завели для служебных целей четырех собак. В ведомстве заверили, что следователи проверят условия содержания животных.